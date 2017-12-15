دونالد توسك يؤكد ثباث موقف الإتحاد الأروبي اتجاه القدس

أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون، أمس الخميس، أن موقف الاتحاد من وضع القدس يبقى “ثابتا” بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة للكيان.

وأثار قرار ترامب، الأربعاء الماضي، الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وتجاهل مطالب الفلسطينيين في المدينة العريقة، موجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، مع نزول مئات الآلاف للشوارع للتنديد بالقرار والتضامن مع الفلسطينيين .

وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر خلال قمة أوروبية في بروكسل، إن “قادة الاتحاد الأوروبي يكررون التزامهم الراسخ للقضية الفلسطينية، وفي هذا الإطار فإن موقف الاتحاد الأوروبي حول القدس يبقى ثابتا”.