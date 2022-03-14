دونيتسك: 20 قتيلا و9 جرحى بينهم أطفال بصاروخ أوكراني من طراز “توتشكا أو”

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 9 آخرون بينهم أطفال بجروح نتيجة هجوم شنته القوات الأوكرانية. كما استخدمت القوات في هجومها صاروخ “توتشكا-أو” على مدينة دونيتسك اليوم الاثنين.

وبدأت اليوم الاثنين الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر تقنية فيديو كونفرنس. حسبما أعلن ممثل وفد كييف مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك.

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كما قال بودولياك إن الجولة الحالية ستتناول قضايا “وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية”. مضيفا أن الحوار سيكون “صعبا”. وأمس الأحد أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجولة الجديدة من المباحثات مقرر عقدها الاثنين. في حين أكد ليونيد سلوتسكي، العضو في الوفد الروسي المفاوض، تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع أوكرانيا. تحديدا في المجالين العسكري والإنساني، مضيفا أنه يمكن التوصل لموقف مشترك خلال أيام يؤدي للتوقيع على وثائق.

في حين، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية سلمت المعدات العسكرية الأوكرانية. التي تم الاستيلاء عليها، إلى جمهورية دونيتسك ولوغانسك.

كما يظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية لحظة تسليم دبابة “تي-64 بي في” ومركبة مدرعة “كازاك”. إضافة إلى الناقلات المدرعة من طراز “بي تي أر-80″ و”بي تي أر-4”. وكذلك أجهزة الهاوتزر من طراز “مستا-بي” وأنظمة الصواريخ لمضادة للدبابات. “Nlaw” و”Javelin” للقوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.