ديلور: “تحررنا نفسيا وسنقدم مباراة قوية أمام السياربي”

أكد مهاجم مولودية الجزائر، آندي ديلور، أهمية الفوز المحقق أمس الجمعة، أمام المضيف مولودية البيض، برسم الجولة الـ 9 من البطولة المحترفة.

وأوضح ديلور، صاحب الهدف الوحيد في اللقاء، بأنه من المهم جدا العودة إلى سكة الانتصارات، في لقاء كان معقدا.

مبرزا في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للمولودية. بأن مثل هذه اللقاءات تساعد الفريق معنويا، لاسيما قبل الداربي أمام شباب بلوزداد.

وأضاف ديلور: “حينما سجلنا الهدف، تحررنا جميعا، وهذا جيد بالنسبة للمجموعة. وأتمنى أن نقدم مباراة قوية أمام بلوزداد”.

أما بخصوص نقص فعاليته هذا الموسم، بعد تسجيله هدفين فقط في 8 لقاءات مع المولودية،. ختم لاعب الخضر: “الأمر يرجع إلى التأقلم، سجلت في أول مباراة، ولكن بدنيا لم ألعب منذ 5 أشهر أو أكثر، والهدف الذي سجلته في البيض مهم بالنسبة لي خاصة معنويا”.