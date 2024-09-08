ديلور مفاجأة العميد هذه الصائفة !

اقتربت إدارة مولودية الجزائر، من حسم صفقة الدولي الجزائري، آندي ديلور، المتواجد من دون فريق، منذ مغادرته نادي أم صلال القطري، شهر فيفري الماضي.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن ديلور، يعتبر أولوية قصوى لمدرب العميد، باتريس أمير بوميل، الذي يرغب في ضمّه هذه الصائفة.

غير أن الصحفية الفرنسية الشهيرة، أشارت في المقابل، بأن المشكل الوحيد، الذي يقف أمام المولودية، هو قيمة 2 مليون أورو. التي يجب على الفريق دفعها لنادي أم صلال القطري.

وعلى صعيد آخر، قام آندي ديلور، أمس السبت. بمتابعة الحساب الرسمي للمولودية، على “أنستغرام” في خطوة تؤكد وجود مفاوضات واتفاق مبدئي بين إدارة النادي العاصمي، ومهاجم الخضر.

