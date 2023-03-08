ديلور غير معني بمواجهة ناديه السابق نيس

سيغيب الدولي الجزائري، آندي ديلور، مهاجم نادي نانت الفرنسي، عن لقاء ناديه السابق نيس، المقررة الأحد المقبل، في الجولة الـ 27 من الليغ1 الفرنسية.

وكشف موقع “تريبون نانتاز” المقربة من النادي، بأن ديلور، لن يكون معنيا بمواجهة نادي الجنوب الفرنسي، الأحد المقبل، رغم أنه لا يعاني من إصابة وليس معاقبا.

وأوضح المصدر نفسه، بأن السبب الرئيسي وراء غياب ديلور، عن لقاء نيس، يعود إلى بند وضعته إدارة هذا الأخير، في عقد انتقال الدولي الجزائري، إلى نادي نانت شهر جانفي الماضي، يمنعه من مواجهة نيس.