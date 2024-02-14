ديلور: “وقت الاعتزال لا يزال بعيدا”

نفى الدولي الجزائري، أندي ديلور، الأخبار التي تحدثت عن اعتزاله كرة القدم، مؤكدا بأنه يتطلع لمواصلة هوايته المفضلة المتمثلة في هز شباك المنافسين.

وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد روّجت لاعتزال مهاجم الخضر، لأسباب صحية، بعد قرار فسخ عقده مع ناديه السابق أم صلال القطري.

قبل أن يأتي الرد من ديلور، الذي أطلق منشور على حسابه الشخصي عبر “أنستغرام” شكر فيه ناديه السابق أم صلال. مبرزا بأن الأخير سيقى في قلبه وللتاريخ.

ليضيف بخصوص رحيله عن أم صلال: “باتفاق ودي، تم وضع حد للمغامرة.. الموعد قريبا جدا في تحد جديد”.

وختم الدولي الجزائري، الذي غاب عن “كان” كوت ديفوار، لخيارات فنية: “الاعتزال ليس في الوقت الحالي، أمامي شباك أخرى لهزّها”.

