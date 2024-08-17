ديلور يتلقى عرضا رسميا من تركيا

تلقى الدولي الجزائري، آندي ديلور، المتواجد من دون فريق منذ رحيله عن أم صلال القطري، فيفري الماضي، عرضا رسميا من أحد أندية “السوبر ليغا” التركية.

وأكد الصحفي التركي ” Ertan Süzgün” في تغريدة أمس الجمعة. عبر حسابه الشخصي، على منصة “إكس”، بأن قاسم باشا، تقدم بعرض رسمي لضم ديلور.

كما أشار الصحفي ذاته، إلى أن المفاوضات بين النادي التركي. ولاعب الخضر، وصلت إلى مرحلة جد متقدمة، تحسبا لضمه الصائفة الحالية.

ويسعى ديلور، لحسم مستقبله قريبا، لاستعادة نشوة المنافسة. وطرق أبواب الخضر من جديد، حيث يعود آخر، ظهور له مع المنتخب إلى تربص مارس 2023. والذي تخللته مباراة مزدوجة أمام النيجر، ضمن تصفيات “كان 2023” المؤجلة إلى 2024.