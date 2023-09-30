ديلور يضغط على بلماضي بأرقام مثيرة في قطر

يواصل الدولي الجزائري، أندي ديلور، تألقه في سماء الكرة القطرية، بألوان ناديه أم صلال، الأمر الذي يجعله قاب قوسين أو أدنى، من العودة إلى المنتخب الوطني.

وغاب ديلور، عن مخططات الناخب الوطني، جمال بلماضي، في آخر تربصين، لخيارات فنية، ويعود آخر استدعاء له إلى شهر مارس 2023، بمناسبة لقاءي النيجر، في الجولتين الـ 3 والـ 4 من تصفيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وقاد أمس الجمعة، ديلور، ناديه أم صلال، لانتصار جديد استقر على ثلاثية مقابل هدف أمام المضيف الشمال، برسم الجولة الـ 5 من دوري “إكسبو” القطري.

ليبصُم بذلك، على أرقام مميزة في ناديه الذي التحق به الصائفة الماضية، بمساهمته في 8 أهداف خلال 6 لقاءات، بواقع 3 أهداف و5 تمريرات حاسمة، ما يجعله قريبا من العودة إلى المنتخب الوطني.