ديلور يودّع حياة العزوبية

أعلن الدولي الجزائري، أندي ديلور، اليوم الثلاثاء، عن زواجه بمنشور أطلقه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “أنستغرام”

ونشر مهاجم الخضر ونادي نانت الفرنسي، ديلور، صورتين لحفل زفافه، من صديقته ماريانا.

واختار الدولي الجزائري صاحب الـ 32 عاما، مطعم”Kos Beach Club” الواقع بمدينة أجاكسيو الفرنسية، مسقط رأسه، لإقامة حفل زفافه.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andy Delort (@andydelort7)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andy Delort (@andydelort7)





إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور