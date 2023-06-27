ديلور يودّع حياة العزوبية
بقلم محمد.ل
أعلن الدولي الجزائري، أندي ديلور، اليوم الثلاثاء، عن زواجه بمنشور أطلقه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “أنستغرام”
ونشر مهاجم الخضر ونادي نانت الفرنسي، ديلور، صورتين لحفل زفافه، من صديقته ماريانا.
واختار الدولي الجزائري صاحب الـ 32 عاما، مطعم”Kos Beach Club” الواقع بمدينة أجاكسيو الفرنسية، مسقط رأسه، لإقامة حفل زفافه.
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