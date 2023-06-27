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الرياضة

ديلور يودّع حياة العزوبية

بقلم محمد.ل
ديلور يودّع حياة العزوبية
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أعلن الدولي الجزائري، أندي ديلور، اليوم الثلاثاء، عن زواجه بمنشور أطلقه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “أنستغرام”

ونشر مهاجم الخضر ونادي نانت الفرنسي، ديلور، صورتين لحفل زفافه، من صديقته ماريانا.

واختار الدولي الجزائري صاحب الـ 32 عاما، مطعم”Kos Beach Club” الواقع بمدينة أجاكسيو الفرنسية، مسقط رأسه، لإقامة حفل زفافه.

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Une publication partagée par Andy Delort (@andydelort7)

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Andy Delort (@andydelort7)


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