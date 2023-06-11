ديلور مطلوب في الهلال السعودي

دخل الدولي الجزائري، أندي ديلور، دائرة اهتمامات نادي الهلال السعودي، تحسبا للتعاقد معه خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكشف موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي، في خبر وصفه بالحصري. بأن الفريق السعودي يستهدف 3 صفقات من نادي نانت، يتقدمهم مهاجم الخضر أندي ديلور.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن مسؤولي الهلال السعودي، يحضّرون لبعث مفاوضات مباشرة مع الدولي الجزائري تحسبا لضمه إلى صفوف النادي.

مشيرا في الختام إلى أن نانت الذي نجى من السقوط، في آخر جولة من الليغ1 الفرنسية، لا يفكّر في الاحتفاظ بديلور.

للإشارة فإن نادي نيس الفرنسي، كان قد أعلن نهاية الأسبوع الفارط، عن رحيل ديلور نهائيا، نحو نادي نانت، الذي لعب له معارا لـ 6 أشهر منذ جانفي الفارط، مع إمكانية شراء عقده مقابل 5 ملايين أورو.