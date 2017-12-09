دينا باول تغادر البيت الأبيض مطلع 2018

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دينا باول تغادر البيت الأبيض مطلع 2018
بقلم هواري شالخ

كشفت نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، دينا باول، امس الجمعة، أنها تعتزم ترك منصبها بداية من 2018.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ان باول ستظل تقدم المشورة لترامب فيما يتعلق بالشرق الأوسط.
وأضافت ساندرز أن باول كانت تخطط للعمل لمدة عام واحد، قبل العودة إلى منزلها في نيويورك.
وستواصل العمل لدعم أجندة ترامب في سياسة الشرق الأوسط، وفقا لـ”بلومبرغ”.
وكانت بول قد أبلغت ترامب الأسبوع الماضي بنيتها في مغادرة الأبيض الأبيض.
وترامب طلب منها البقاء، حسب مسؤول أميركي، وأضاف أن باول ترغب في إمضاء وقت أكثر مع عائلتها في نيويورك.

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