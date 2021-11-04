ديوان الحبوب: فتح مسابقة داخلية للكفاءات الجامعية والمهندسين

قام الدّيوان الجزائري المهني للحبوب، اليوم الخميس، بمسابقة داخلية لفائدة كفاءات شابة من جامعيين ومهندسين من مختلف التخصّصات. والموظّفة حاليا بتعاونيات الحبوب والبقول الجافّة واتحاداتها.

وشارك في المسابقة قرابة 100 موظف شاب، حيث ستمنح للفائزين فيها فرص شغل مناصب تسيير في تعاونيات الحبوب والبقول الجافة واتحاداتها. الموزعة على مختلف ربوع الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفائزين في هذه المسابقة سيستفيدون من تكوين عالي متخّصص يتكفل الديوان به.

تعاونيات الحبوب تفتح أبوابها أمام الفلاحين الراغبين في زراعة الشعير

دعا الديوان الجزائري المهني للحبوب، الفلاحين الراغبين في زراعة الشعير بالتوجه لتعاونيات الحبوب لمعالجة بذورهم وحمايتها من الامراض والفطريات. وجاء في البيان، “تنهي إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب لعلم الفلاحين الراغبين في زراعة الشعير. بالإعتماد على بذور من محاصيلهم الخاصة التي احتفظوا بها. أنه بإمكانهم التوجه لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة لمعالجتها. وذلك لحمايتها من الامراض والفطريات وبالتالي ضمان مردودية جيدة.” 240 ألف قنطار من العدس والحمص للبيع مباشرة للمواطن وفرّ الديوان المهني الجزائري للحبوب، أزيد من ماءتي ألف قنطار من الحبوب الجافة عبر مختلف نقاط البيع التابعة له. وذلك لوضعها في متناول المواطن بأسعار معقولة لكسر المضاربة. بحيث قامت أكثر من 40 تعاونية للحبوب والبقول بفتح نقاط بيع مباشرة لتسويق العدس والحمص المنتجين محليا بأثمانٍ معقولة. وبذلك توفر هذه التعاونيات العدس المحلي بسعر موحّد محدد بـ 100 دج، وكذلك الحمص بسعر 120 دينار. إضافة لذلك تتوزع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بمعدل ثلاث نقاط بيع على الأقل، منها نقاط قارة تنشط على مدار السنة. زيادة على ذلك هناك نقاط جديدة تم استحداثها مؤخرا لكسر الأسعار التي التهبت في الفترة الأخيرة. على سبيل المثال بالجزائر العاصمة، توجد ثلاث نقاط بيع تابعة للتعاونيات وهذا بكل من بلديات الشراڤة وحسين داي ودار البيضاء. وإضافة لذلك فبهذه النقاط، يتم بيع بعض المواد المستوردة بأسعار جد تنافسية. مثل الحمص بسعر 230 دينار للكيلوغرام والفاصولياء بـ 145 دينار للكيلوغرام والأرز بـ 90 دينارا للكيلوغرام.

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