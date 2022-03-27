ديوان الحج والعمرة: بإمكان الوكالات السياحية سحب دفتر الشروط الخاص بتنظيم العمرة

وذلك ابتداء من الخميس المقبل 31 مارس في الساعة 16.30 مساء على ان يتم تسليم التراخيص والمواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة.

أعلن الدوان الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه بإمكان كافة وكالات السياحة والاسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط موسم العمرة 1443 هـ، التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة bawabetelomra.dz .

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أكد عضو في نقابة الوكالات السياحية ورئيس خلية الحج و العمرة، أن عملية تنظيم العمرة لهذه السنة معقدة. كما أشار ياسين لبعيلي، أن الأمور غامضة، سواء من حيث شركات الطيران او الفنادق.

في حين، قال لبعيلي، “إن هناك أسعار متداولة على الانترنيت”. “لكن عند الاتصال بالوكالات الجوية الجزائرية أو السعودية، يردون بعدن تلقيهم أي تعليمات”.

كما أوضح، المتحدث خلال استضافته في النهار، أن اللقاء الذي جرى مع الديوان لم يخرج بأي نتيجة. حيث اكتفى الأخير بالقول إن هناك دفتر شروط جديد.

وأضاف لبعيلي، أنه لا يوجد أي معلومات حول الرحلات أو الأسعار أو التذاكر أو أي شيء له علاقة بموسم العمرة. تابعا “لا يوجد أي معلومات رسمية”.

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و كان عضو بنقابة الوكالات السياحية، ياسين لبعيلي، قد قال في وقت سابق، إن أسعار العمرة ستكون جد معقولة هذه السنة. كما أوضح خلال استضافته في بلاطو النهار، أن السعر مرتبط بالخطوط الجوية.

في حين، أشار لبعيلي، إلى أن أسعار العمرة لهذه السنة، ستشهد زيادة لكن طفيفة. حيث ستكون مرتبطة بالفنادق و النقل المتواجدة في السعودية.

كما أعلنت رئاسة الجمهورية، عن افتتاح التسجيلات لأداء مناسك العمرة، للجزائريين، ابتداء من الأسبوع المقبل.

و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “تقرر افتتاح التسجيلات، لموسم للعام الهجري الجاري 1443ه”. “أمام الجزائريين الراغبين، في أداء هذه الشعيرة الدينية، ابتداء من الأسبوع المقبل”. و عليه، كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة، لإنجاح هذه العملية.

في حين، كشفت وزارة الحج في السعودية، عن السماح لفئة عمرية بمرافقة ذويهم لدخول الحرمين. كما أعلن وكيل الوزارة هشام بن عبد المنعم بن سعيد، أن الحد الأدنى للأطفال لإصدار تصاريح العمرة هو 5 سنوات.

و أوضح بن سعيد في مداخلة مع قناة “السعودية” أنه “بعد إلغاء التصاريح سيسمح لجميع الأطفال بدخول الحرمين الشريفين”. و ”ذلك لأنه تم إلغاء التصاريح الخاصة بأداء الصلاة فيهما”.