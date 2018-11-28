«ديوان الحج والعمرة خرق الدستور وخلق الاحتكار»

اعتبر أن إلغاء دفتر الشروط يكرس «البريكولاج».. رئيس نقابة الوكالات السياحية لـ النهار:

«اختيار الوكالات القديمة لتنظيم الحج كسر لـ2500 وكالة»

اعتبر رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي، بأن الإجراء الذي اتخذه ديوان الحج والعمرة والقاضي بالاحتفاظ بـ42 وكالة سياحية التي أطرت الموسم الماضي لهذا الموسم، من دون إطلاق دفتر شروط لتنظيم العملية يعد خرقا صريحا للدستور، الذي ينص على تشجيع مبدأ التنافس.

مؤكدا أن الديوان بقراره هذا أصبح يكيل بمكيالين ويكسر الوكالات التي تبذل قصارى جهدها في تأطير المعتمرين أحسن تأطير لكي تشارك في تنظيم عملية الحج.

وقال، إلياس سنوسي، في اتصال بـ النهار، إن الديوان اعتمد نفس الوكالات التي نظمت موسم الحج خلال السنة الماضية، ومن دون المرور عبر الإجراءات القانونية وفتح باب المشاركة لأزيد من 2500 وكالة على المستوى الوطني، معتبرا أن هذا إجراء غير شفاف وغير قانوني ويلغي مبدأ التنافسية.

وذكر ممثل الوكالات السياحية، بخصوص قضية اختيار 42 وكالة سياحية من دون الإعلان عن دفتر الشروط وفتح باب المنافسة، مثل ما هو معمول به، إجراءً غير شفافا ويشجع ما يسمى بسياسة «البريكولاج».

وأضاف، سنوسي، بأن السوق الوطنية تضم 2500 وكالة سياحية العديد منها تتوفر فيها شروط تنظيم الحج، وضاعفت هذه الأخيرة من قدراتها من أجل الحصول على حصة من سوق الحج، غير أن هذه الوكالات تم إقصاؤها بطريقة غير مباشرة وغير قانونية، وهو ما يستوجب تدخل القائمين على الديوان لمراقبته ووقف هذا الإجراء، والذي يضرب بالأساس مبدأ التنافسية.

ودعا المتحدث السلطات العليا إلى التدخل لإعادة النظر في القرار والإفراج عن دفتر شروط لتنظيم عملية الحج، مضيفا أن الوكالات مستعدة لقبول جميع الشروط المطلوبة، على أن يكون هناك تنافس ونزاهة، كما تساءل المتحدث «إذا كان الديوان يراقب عمل الوكالات السياحية فمن يراقب عمل الديوان، وما هي الجهة التي تتدخل في حال تسجيل تجاوزات في حق الحجاج».