ديوان الحج والعمرة يراسل الوكلاء السعوديين بخصوص إحصاء التأشيرات الصادرة والملغاة لكل وكالة

راسل الديوان الوطني للحج والعمرة، الوكلاء السعوديين في مجال العمرة، لتحقيق أعلى مستويات الرقي والتمييز في خدمة الحجاج للتحضير لموسم عمرة 1442ه.

وطلب الديوان، من الوكلاء السعوديين، موافاته وبصفة عاجلة بتقرير حول إحصائيات التأشيرات الصادرة والملغاة لكل وكالة سياحية متعاقدة معهم لفترة موسم عمرة 1441ه.

ويتعلق الأمر بالتأشيرات الصادرة والملغاة، إلى غاية صدور قرار تعليق موسم العمرة بسبب وباء كورونا.

وطلب الديوان، إرسال هذه التقارير، عبر البريد الالكتروني : [email protected]

وأضاف الديوان أنه وانطلاقاً من مبدئ التعاون والتنسيق الفعال بين وكلاء العمرة في المملكة العربية السعودية والديوان الوطني للحج والعمرة كجهة رقابية وتنظيمية مسند لها مهمة تقييم ومتابعة وتنظيم واختيار الوكالات السياحية.

سوف يتم انشاء مجموعة واتساب تجمع مدراء شركات العمرة السعودية مع فريق عمل الديوان الوطني للحج والعمرة.

وذلك لبحث التنسيق والتواصل وطرح الاستفسارات والاقتراحات التي سوف تمكننا من رفع اقصى درجات التحدي والتميز في خدمة الحجاج والمعتمرين ومد جسر التواصل معكم لبناء علاقة قوية عنوانها التميز في تقديم الأفضل وأيضا لتبادل المعلومات فيما يخص جديد قرارات العمرة .