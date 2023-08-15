دي بروين يغيب عن الملاعب لمدة 3 إلى 4 أشهر

كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن مدة غياب نجمه الأول في الفريق كيفن دي بروين عن الملاعب.

وأكّد بيب غوارديولا أن دي بروين سيغيب عن الملاعب لمدة 3 إلى 4 أشهر بسبب خضوعه لجراحة عقب الإصابة التي تلقاها في لقاء بيرنلي الجمعة الماضية.

كما لم يفصح المدرب الملقب بـ “الفيلسوف” خلال الندوة الصحفية اليوم عن أي قرار سيتخذه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف “كيفن سيغيب ما بين 3 و 4 أشهر، يجب ان نتخذ القرار المناسب، الجراحة هي الجراحة لكن سنتخذ القرار المناسب”.

وسيفتقد المدرب الاسباني لاعبه حتما في ظل منحه الضوء الأخضر لرحيل نجومه في الهجوم على غرار رياض محرز وغوندوغان.

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