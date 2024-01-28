دي روسي: “عوار وصل متعبا بسبب كأس أمم إفريقيا”

أكد المدرب الجديد، لنادي روما الإيطالي، دانيليي دي روسي، بأن لاعبه الدولي الجزائري، حسام عوار، التحق بالفريق وهو متعب للغاية، بسبب الـ”كان”.

وكان عوار، قد شارك لأول مرة في تدريبات روما، يوم الجمعة الماضية، بعد نهاية التزاماته مع الخضر، والتقى لأول مرة بخليفة جوزي مورينيو.

وفي تصريحات نقلها موقع “tuttomercatoweb” الإيطالي، سئل دي روسي. عن وضعية عوار، وإمكانية مشاركته غدا الاثنين، أمام ساليرنيتانا، برسم الجولة الـ 22 من “السيري أ”.

ورد التقني الايطالي: “عوار عاد لتوّه من كأس أمم إفريقيا وهو في لياقة جيدة.. لقد أخبرني بأنه لم يكن ينم كثيرا بسبب رحلاته المختلفة”.

وختم دي روسي، الذي عيّن حديثا مدربا لـ”الذئاب” خلفا للبرتغالي مورينيو: “لقد كان مهتزا قليلا في اليوم الأول.. لكنه جاهز للعب.”