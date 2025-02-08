دي زيربي:” بن ناصر ذو مستوى عالٍِ و أسلوبه يناسبني”

كشف مدرب نادي أولمبيك مارسيليا، دي زيربي روبرتو، عن إعجابه بمستوى لاعب فريقه الجديد، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

وصرح، المدرب، دي زيربي، أمس الجمعة، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة أنجي، في إطار الجولة 21 من “الليغ1″:”بن ناصر كنت أريده لما كنت أشرف على تدريب برايتون، لما غادر كايسيدو الفريق نحو تشلسي”.

وأضاف المتحدث:”إنه لاعب من مستوى عال و أسلوبه يناسبني، كما أنه كان متحمسا لفكرة الإلتحاق بـ”لوام””.

و أكد ذات المتحدث:” لقد كانت لدينا رغبة في التعاقد مع بن ناصر خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، لسوء الحظ لم نستطع إكمال الإجراءات”.