دي زيربي: “غويري يذكرني بالمهاجمين الكبار مثل غونزالو هيغواين”

عاد مدرب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، روبيرتو دي زيربي، للإشادة بلاعبه الدولي الجزائري، أمين غويري، مشبها إياه بمهاجم منتخب الأرجنتين السابق، غونزالو هيغواين.

وعلى هامش الندوة الصحفية التي نشطها تحسبا لمواجهة اليوم السبت، أمام المُضيف أوكسير، ضمن فعاليات الجولة الـ 23 من “الليغ1”. سُئل التقني الايطالي، عن كيفية التعامل مع غويري، وإن كان يتوقع أن يكون له مستقبلا كبيرا كمهاجم صريح (رقم9).

ورد دي زيربي: “يمكنه أن يتطور من خلال العمل على تقدير الذات، فهو ليس واعياً تماماً بقوته والقدرات التي يمتلكها، وأنا أحاول أن أزرع فيه هذا التقدير لذاته.”

وواصل مدرب مرسيليا: “في اللعب، يمتلك صفات لاعب الرقم 10، لكن أمام المرمى يجب أن يتمتع بالكفاءة التي يمتلكها المهاجم رقم 9. يجب أن يعرف دائماً مكانه بشكل جيد بالنسبة للمرمى.”.

قبل أن يستدرك: “يذكرني بأسلوب لعب المهاجمين الكبار مثل غونزالو هيغواين. في طريقة تحركه على أرض الملعب وكيفية إشراك الفريق.. أمين يمتلك كل ما يحتاجه ليكون أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، فقط يجب أن يؤمن بذلك هو أولاً.”

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