الرقم السري :

137068

ذات مروءة وأخلاق حميدة تناجي إبن الحلال

من ولاية بومرداس، نبدأ من خلال هذا الركن لنعرفكم على شابة خلوقة وطيبة. اتصلت بنا وجعلتنا على يقين من نيتها في الإرتباط على سنّة نبينا الكريم، إنسانة بسيطة لكنّها راقية التفكير. أصيلة ذات وطيبة المعشر، في العقد الرابع من عمرها، ذات شكل جميل، كما لم يسبق لها الزواج، وهي عاملة مستقرة. تتمنى صاحبة إعلاننا هذا تحصيل الحلال في أقرب الآجال، إلى جانب رجل شهم يقصد بيت أهلها، صادق ونيته حسنة. يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتعدى 55 سنة، لا يهمها إن كان أعزبا. وتقبله أرملا بأولاد تعد أن تكون لهم نعم الأم، شرطها الوحيد أن يكون موظفا مستقرا. ولا تمانع أن تقيم مع أهله إن لم يتوفر لديه مسكن.

الرقم السري :

137069

خمسيني طيب لإبنة الجنوب الكيسة

من ولاية ورقلة خاطبتنا إحدى بناتها الطيبات، إنسانة تحمل من اللباقة والكياسة الكثير. لا لشيء سوى أن تظفر بزوج صالح، كما صاحبة إعلاننا هذا ومن خلال هذا في هذا المنبر. أخبرتنا أنها تشغل منصب أستاذة في الطور المتوسط، تبلغ من العمر 41 سنة، لم يسبق لها الزواج. وهي على قدر كبير من الوعي والمسؤولية، تشكر الله وتحمده منحها الحضوة والقبول. بثت رغبتها في العثور على رجل تكمل معه المشوار وتعمر إلى جانبه الدّار عبر مركز الأثير وصفحة “أدم وحواء”. ومن خلال هذا العرض هي تناشد رجل حنون، يصونها ويحميها ويكون لها السند إلى الأبد. لا يهم من أي ولاية يكون، سنه لا يتعدى 50 عام، لا يهمها إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. شرطها الوحيد لأن يكون عاملا مستقرا، ولديه سكن خاص يحتضن أحلامها الجميلة.

الرقم السري :

137070

مربية أجيال لا تبحث سوى عن الحلال

من إحدى مدن الوسط الجزائري، هاتفتنا شابة خلوقة في ربيع العمر لم تتجاوز العقد الثالث. كما تشغل منصب أستاذة في سلك التعليم، لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، على قدر كبير من المسؤولية. ولديها نية خالصة في أن تبني أسرة قوامها المودة والرحمة.

كل ما تتمناه صاحبة أخر محطة في إعلاناتنا المتنوعة. أن تظفر بزوج صالح ترافقه ما بقي لها من عمر تحت لواء المحبة والتناغم. تعاشره بالمعروف ولا تنتظر منه سوى الحب والتقدير، تريده من إحدى ولايات الوسط. سنه لا يتجاوز 45 سنة، تقبله مطلق أو أرمل، فقط يكون عاملا مستقر، كما تقبل أن تقيم مع أهله.

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