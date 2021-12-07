ذباب المخزن.. من “البنان” و”البطاطا” إلى مهاجمة محاربي الصحراء

يشن نظام المخزن المغربي حربا الكترونية جديدة ضد الجزائريين لإحباط معنوياتهم داخل الشك في نفوسهم وضرب اعتزازهم بالانتماء لبلد الشهداء. والذي يعتبر سلاحا فتاك يمتاز به الشعب الجزائري عن غيره.

فعقب فشل ذباب المخزن، في قصة “البنان” و”البطاطا”، اليوم يغير الوجه إلى الكرة المستديرة ويصب كل تركيزه على كأس العرب قطر. وعندما تتجول عبر “فايسبوك” يصادفك كم هائل من الصفحات المغربية،التي تحمل بظاهرها شعارات رياضية لكنها تخدم أجندات سياسية صهيونية خبيثة.

كما ترمي هذه صفحات المخزن، سمومها من خلال منشورات استفزازية تهاجم المنتخب الوطني الجزائري وتقلل من شأنه وتقزم انجازاته. لاستهداف معنويات وثقة الشعب الجزائري وإحباط عزيمته وإخماد شعلة حبه ووفائه لوطنه.

ويشن المخزن حربا “سبريانية” شرسة ضد الجزائر منذ مدة وهي طريقة شيطانية يستعملها المخزن. لأنه يعلم جيدا انه لا يستطيع الدخول في حرب مباشرة مع الجزائر،فهو يسهر على استهداف العقول والمعتقدات مستغلا الفضاءات الافتراضية. بما تحمله من قوة في التأثير المباشر على الرأي العام

في حين تعمل صفحات المخزن على طمس هوية الجزائريين وتغيير معتقداتهم وتهدف لزعزعة تلاحم المجتمع الجزائري التي تعتبر نقطة قوته. ما جعلته يحظى باحترام شعوب العالم وهذا ما تفتقره دولة الحشيش والدعارة وحليفها الصهيوني الذين يحملون نفس الأفكار الاستعمارية التوسعية.

لكن ما لا يعلمه أعداء الوطن “المخزن” أنهم مهما فعلوا ومهما خططوا لن يستطيعوا المساس بعقيدة الجزائريين اتجاه بلدهم. لأنها راسخة في دمائهم التي ورثوها على أجدادهم الثوار المجاهدون في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الحق. ورفع راية الإسلام والعروبة فشتانا بين من يحمل جينات الشهداء ومن يحمل جينات الجبناء الخونة.

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