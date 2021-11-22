ذبذبات إضافية لفائدة متعاملي الهاتف النقال الثلاثة لتحسين جودة الخدمة

خصصت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، ذبذبات إضافية في الحزمة (E-GSM)، لصالح متعاملي الهاتف النقال الثلاثة “موبيليس”، “جازي” و “أوريدو”.

وحسب بيان لسلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، فإن هذه الإضافة تهدف إلى توفير الجودة وخدمة أفضل للمستخدمين من قبل المتعاملين الثلاث.

كما أشار المصدر، أنه “في إطار تحسين نوعية خدمة شبكات الهاتف النقال، قامت سلطة ضبط البريد والاإصالات الإلكترونية، أمس الأحد بتخصيص ذبذبات إضافية في الحزمة “(880-890 / 925-935 ميغاهيرتز” E-GSM لصالح المتعاملين الثلاثة: إتصالات الجزائر النقال “موبيليس”. أوبتيموم تيليكوم الجزائر “جازي” والوطنية للاتصالات الجزائر “أوريدو”.

وأضاف البيان، أن سلطة الضبط تواصل بذل مجهوداتها فيما يتعلق بتخطيط وتخصيص الذبذبات بغرض توفير جودة خدمة أفضل للمستخدمين.

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