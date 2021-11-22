ذبذبات إضافية لفائدة متعاملي الهاتف النقال الثلاثة لتحسين جودة الخدمة
خصصت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، ذبذبات إضافية في الحزمة (E-GSM)، لصالح متعاملي الهاتف النقال الثلاثة “موبيليس”، “جازي” و “أوريدو”.
وحسب بيان لسلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، فإن هذه الإضافة تهدف إلى توفير الجودة وخدمة أفضل للمستخدمين من قبل المتعاملين الثلاث.
كما أشار المصدر، أنه “في إطار تحسين نوعية خدمة شبكات الهاتف النقال، قامت سلطة ضبط البريد والاإصالات الإلكترونية، أمس الأحد بتخصيص ذبذبات إضافية في الحزمة “(880-890 / 925-935 ميغاهيرتز” E-GSM لصالح المتعاملين الثلاثة: إتصالات الجزائر النقال “موبيليس”. أوبتيموم تيليكوم الجزائر “جازي” والوطنية للاتصالات الجزائر “أوريدو”.
وأضاف البيان، أن سلطة الضبط تواصل بذل مجهوداتها فيما يتعلق بتخطيط وتخصيص الذبذبات بغرض توفير جودة خدمة أفضل للمستخدمين.
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إعذارات لمتعاملي الهاتف النقال لتحسين خدماتهم عبر الطرق السريعة
إعذارات لمتعاملي الهاتف النقال لتحسين خدماتهم عبر الطرق السريعة
وكانت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، قد أرسلت إعذارات لمتعاملي الهاتف النقال “موبيليس” “أوريدو” “جازي“. وذلك قصد الامتثال لمتطلبات التغطية وجودة الخدمة لشبكات “GSM” والجيل الثالث على مستوى محاور الطرق والطرق السريعة من قبل المتعاملين.
وجاء في بيان لسلطة ضبط البريد، أنها عاينت عدم استيفاء المتعاملين الثلاثة لبعض الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بهم.
كما جاء تبعا لنتائج هذه العملية، فقد أرسلت إعذارات لمتعاملي الهاتف النقال اتصالات الجزائر للهاتف النقال “موبيليس” وأوبتيموم تيليكوم الجزائر “جازي” والوطنية للاتصالات الجزائر” أوريدو”. قصد الامتثال لمتطلبات التغطية وجودة الخدمة لشبكات “GSM “والجيل الثالث على مستوى محاور الطرق والطرق السريعة.
كما تعلم سلطة الضبط بأنها في المرحلة النهائية من عملية المراقبة وتقييم التغطية وجودة الخدمة لشبكات “GSM” والجيل الثالث والجيل الرابع. على مستوى كامل التراب الوطني، وسيتم الاعلام حول نتائج هذه العملية فور إكمالها.
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