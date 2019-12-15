ذراع لـ”النهار اونلاين”: الرئيس تبون سيؤدي اليمين الدستورية قبل بداية الأسبوع القادم

قال المكلف بالإعلام في السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، علي ذراع، بأن رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون سيؤدي اليمين الدستورية قبل بداية الأسبوع القادم.

وواصل ذراع في حديثه “من المرتقب أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري في ظل غياب طعون والتاريخ النهائي يبقى بيد مصالح الرئاسة.

وأضاف علي ذراع في اتصال مع النهار أونلاين بأن التقرير النهائي حول نتائج الرئاسيات سيرفع للمجلس الدستوري قبل منتصف نهار اليوم و يتضمن نتائج الإنتخابات في 1541 بلدية.

وبخصوص مصير السلطة الوطنية المستقل للإنتخابات قال ذراع بأن عهدتها ستنتهي في 2023.

كما اكد ذراع بأن أعضاء و إطارات من السلطة المستقلة للإنتخابات سيشاركون رفقة خبراء في تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون.

كما سيتضمن هذا التعديل إثراء للقانون العضوي للانتخابات.