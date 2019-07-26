رؤساء عدة دول سيحضرون جنازة السبسي

سيحضر العديد من رؤساء دول العالم، جنازة الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، والذي وافته المنية، صباح أمس الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

ومن بين الرؤساء الذين سيحضرون الجنازة، الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حيث سيصل إلى تونس مساء اليوم الجمعة .

كما أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه سيحضر موكب جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، بالإضافة للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

كما توقعت ذات المصادر حضور كل من ملك الأردن عبد الله بن حسين وأمير قطر تميم بن حمد وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.