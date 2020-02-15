رئاسة الجمهورية تحذر من نشر أخبار ذات طابع بروتوكولي أو متعلقة بنشاط الرئيس من دون مصدرها الرسمي

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رئاسة الجمهورية تحذر من نشر أخبار ذات طابع بروتوكولي أو متعلقة بنشاط الرئيس من دون مصدرها الرسمي
بقلم النهار أونلاين

أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، بيانا تذكر فيه وسائل الإعلام ومختلف منصات التواصل الإجتماعي أن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي أو المتعلقة في جانبها الخاص بنشاط رئيس الجمهورية تستسقى حصريا من مصدرها الرسمي برئاسة الجمهورية أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن عدم الإلتزام بالبيان المنشور بتاريخ الـ28 من شهر  ديسمبر الماضي والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يعتبر إخلالا متعمدا بأخلاقيات المهنة وإمعانا في نشر الاخبار المضللة والكاذبة تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة.


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