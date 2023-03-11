رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة أعمر واعلي وعبد الحميد غربي

قدمت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، تعازيها، إلى الأسرة الإعلامية، وعائلة الفقيد الكاتب الصحفي، أعمر واعلي.

وجاء في رسالة تعزية رئاسة الجمهورية “بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره تلقى المدير العام للاتصال برئاسة الجمهورية، وإطارات المديرية”. “نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الكاتب الصحفي أعمر واعلي”.

و”إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية وكل إطاراتها إلى ذويه وأسرته الإعلامية بأحر التعازي”. و”أصدق المواساة سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما تقدمت رئاسة الجمهورية، بتعازيها إلى أسرة الفقيد الصحفي في قسم الرياضة بجريدة المجاهد عبد الحميد غربي. وجاء في برقية التعزية “يتقدم المدير العام للاتصال، برئاسة الجمهورية وإطارات المديرية، إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله”. “الصحفي في قسم الرياضة، بجريدة المجاهد، عبد الحميد غربي”. و”إلى الأسرة الإعلامية بأصدق التعازي وعميق المواساة، سائلا المولى عزّ وجلّ”. “أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان”. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما قدّم وزير الاتصال محمد بوسليماني، من جهته، تعازيه الخالصة إثر وفاة الصحفي بيومية “المجاهد”، عبد الحميد غربي أول أمس.

وجاء في رسالة التعزية، بوسليماني، أنه “تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الصحفي، تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد”. و”كذا الأسرة الإعلامية”.

وقال الوزير في برقيته، “نتقدم بخالص تعازينا لأسرته وكل دعمنا لابنه زين الدين الذي استهل مسيرته كصحفي بنفس الجريدة كما أراد والده”.

كما توفي الصحفي الرياضي عبد الحميد غربي، الأسبوع الماضي، عن عمر ناهز 66 سنة بعد صراع طويل مع المرض. واشتغل المرحوم طيلة مشواره المهني باليومية الوطنية ‘’المجاهد’’. وقد ووري جثمان المرحوم الثرى، بعد صلاة ‘’الجمعة’’ بمقبرة الرغاية بالعاصمة.