رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة المذيعة والمناضلة سامية خديجة مدني

بعثت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية برسالة تعزية ومواساة إثر وفاة المذيعة والمناضلة في صفوف جبهة التحرير الوطني سامية خديجة مدني عن عمر ناهز 92 سنة.

وجاء في بيان التعزية: “بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلة المرحومة سامية خديجة مدني، المذيعة القديرة السابقة في الإذاعة الوطنية التي وهبتها زهرة شبابها.

وأكدت الرسالة أن صاحبة برنامج البيت السعيد كانت “أحد أعمدتها من النساء اللواتي كُنّ من الرعيل الأول في بناء هذا الصرح الإعلامي، وصوتا صادحا بالحق في القضايا الوطنية، بنضالها الكبير في جبهة التحرير الوطني”.

وإختتمت الفرسالة أن “وبهذا المصاب الجلل، نسأل المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمّدها برحمته ويسكنها فسيح الجنان، وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان”.