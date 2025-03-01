رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الإعلامية هدى نذير
بقلم نادية بن طاهر
تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بتعازيها الصادقة ومواساتها العميقة لأسرة الإعلامية بصحيفة المساء المرحومة هدى نذير.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية. بتعازيها الصادقة ومواساتها العميقة لأسرة الإعلامية بصحيفة المساء المرحومة هدى نذير. التي وافتها المنية في أيام مباركة”.
وأضاف البيان: “نتضرع إلى العزيز الرحيم، بأن يشملها بواسع المغفرة ويتغمدها برحمته. وأن يلهم ذويها وكل من عرفها جميل الصبر والسلوان”.
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