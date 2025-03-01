رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الإعلامية هدى نذير

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بتعازيها الصادقة ومواساتها العميقة لأسرة الإعلامية بصحيفة المساء المرحومة هدى نذير.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية. بتعازيها الصادقة ومواساتها العميقة لأسرة الإعلامية بصحيفة المساء المرحومة هدى نذير. التي وافتها المنية في أيام مباركة”.

وأضاف البيان: “نتضرع إلى العزيز الرحيم، بأن يشملها بواسع المغفرة ويتغمدها برحمته. وأن يلهم ذويها وكل من عرفها جميل الصبر والسلوان”.