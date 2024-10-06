رئاسيات تونس.. قيس سعيد يُدلي بصوته الإنتخابي

أدى الرئيس التونسي المنتهية ولايته والمترشح لعهدة جديدة قيس سعيد واجبه الإنتخابي اليوم الأحد تحسبا لرئاسيات 2024.

وأدلى الرئيس التونسي قيس سعيد بصوته الإنتخابي بمركز حي النصر 1 بتونس رفقة حرمه.

وفتحت مراكز الإقتراع أبوابها صبيحة اليوم الأحد على الساعة الثامنة صباحا، ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الإنتخابي بـ 9 ملايين و753 ألف و217، وتبلغ نسبة الإناث منهم 50.4 بالمائة. ونسبة الذكور 49.6 بالمائة. أما بالنسبة للناخبين الشباب أقل من 35 سنة فهم يمثلون 23.6 من العدد الإجمالي.

وجهّزت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 5013 مركز اقتراع في كامل تراب الجمهورية و 9669 مكتب.

ويتنافس في هذه الإنتخابات الرئاسية المترشحون العياشي زمال “رقم 1” وزهير المغزاوي “رقم 2” وقيس سعيّد “رقم 3”.