رئاسيات سبتمبر.. برنامج اليوم الأول للحملة الإنتخابية

يشرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، اليوم الخميس. في الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية. قصد إقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الإقتراع.

كما يتضمن برنامج اليوم الأول للحملة الإنتخابية، نشاط جواري لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بحي المدنية وساحة الحرية بالعاصمة على الساعة 9:30. ثمّ تجمع شعبي بساحة الشهداء على الساعة 11.00 سا. ولقاء بمنزل مؤسس الحركة الشيخ الراحل محفوظ نحناح على الساعة 16:00 سا.

بالإضافة كذلك إلى عمل جواري لمرشح جبهة القوى الإشتراكية، يوسف أوشيش. بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي بالجزائر العاصمة “16:30 سا”. و عمل جواري للتجمع الوطني الديمقراطي بساحة البريد المركزي وآخر بمداومة الحزب ببلدية الشراقة بالجزائر العاصمة على “16:00 سا”. وكذا تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمستغانم على الساعة 10:00 سا وآخر بدار الثقافة بعين تموشنت “17:00 سا”. كما سيتم تنظيم تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بتندوف “09:30 سا”. تجمع شعبي لجبهة المستقبل بتمنراست “17:00 سا”.

على مدار الـ 20 يوما التي تستغرقها الحملة، سيخوض المترشحون الثلاثة، معترك الرئاسيات بسلاح الإقناع والترويج السياسي المدروس والملائم لبرامجهم الانتخابية. قصد كسب تزكية المواطنين من خلال خطاب إنتخابي سيكون مؤطرا بآليات وضوابط يضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

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