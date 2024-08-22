رئاسيات سبتمبر.. هذا برنامج اليوم الثامن من الحملة الإنتخابية

شرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، منذ يوم الخميس. في الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية. قصد إقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الإقتراع.

وتتضمن أجندة اليوم الثامن من الحملة الإنتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر تجمعا شعبيا لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش. بالمتحف الوطني العمومي عبد المجيد مزيان في ولاية الشلف على الساعة 10.00. ولقاء تفاعلي مع ممثلي الحركة الجمعوية والتنظيمات الوطنية تحت إشراف مدير الحملة الوطنية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، بقاعة سينما الجزائر في الجزائر العاصمة “14.00 سا”.

كما ستعقد مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، تجمعا شعبيا بولاية المدية صباحا وآخر بولاية البليدة مساء. وتجمع شعبي لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، بدار الشباب ” حسان الحساني” ببلدية بوزريعة في الجزائر العاصمة 15.30 سا. وتجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بدار الثقافة “محمد الأمين العمودي” بولاية الوادي على الساعة 09.00 سا. وآخر بقاعة المحاضرات الكبرى “ساسي حسين” بولاية بسكرة “17.00 سا”.

وستعقد حركة البناء الوطني تجمعا وطنيا بقاعة السينما “ميزاب” بولاية غرداية على الساعة 09.30 سا. وتجمع شعبي لجبهة المستقبل بالولاية المنتدبة بريكة “10.00 سا”، وآخر بولاية بسكرة “17.00 سا”. نشاط جواري لحزب “صوت الشعب” ببلدية برج بونعامة في ولاية تيسمسيلت على 10.00 سا. ناهيك عن تجمع شعبي لحزب “تجمع أمل الجزائر” بالمركز الثقافي الإسلامي في ولاية الشلف على الساعة “21.00 سا”. بالإضافة كذلك إلى تجمع شعبي للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات بقاعة السينما “السعادة” في ولاية وهران على الساعة 09.00 سا. وكذا تجمع شعبي لحزب جبهة النضال الوطني بقاعة السينما ببلدية بن مهيدي في ولاية الطارف على الساعة 11.00 سا.