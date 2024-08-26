رئاسيات سبتمبر.. هذه أجندة اليوم الثاني عشر من الحملة الإنتخابية

شرع يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، منذ يوم الخميس. في الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، في موعد سيعرض فيه المترشحون الثلاثة برامجهم الانتخابية. قصد اقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الاقتراع

وتتضمن أجندة اليوم الثاني عشر من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، تجمعا شعبيا لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بولاية غرداية على الساعة 10:00 وآخر بولاية ورقلة على الساعة ” 17:00″. بالإضافة إلى تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف بتيميمون “مساءً”. ناهيك عن تجمعات شعبية لحزب جبهة التحرير الوطني بالقاعة المتعددة الرياضات بالمركب الرياضي إمام إلياس بولاية المدية على الساعة “09:00”. وبالمسرح الجهوي أحمد بن بوزيد بولاية الجلفة على الساعة “14:00” والقاعة المتعددة الرياضات بولاية المسيلة “مساءً”.

كما سينظّم تجمع أمل الجزائر (تاج) نشاطا جواريا بالطاهير بولاية جيجل “10:00”. وتجمعا شعبيا بذات الولاية “17:00”. تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بولاية جيجل على “9:30” وآخر بولاية ميلة “14:00”. وتجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة المتعددة الرياضات بمدينة بوسعادة “09:30”. بالإضافة كذلك إلى تجمع شعبي لجبهة المستقبل بدار الثقافة لولاية غليزان “10:00” وآخر بدار الثقافة لولاية معسكر “17:00”.