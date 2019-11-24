رئاسيات.. مشروع الاتحاد المغاربي من أولويات الاستعجال الدبلوماسي لبن فليس

شدّد مترشح رئاسيات 12 ديسمبر، علي بن فليس، اليوم الأحد، من ولاية المسيلة، على ضرورة أن تحظى السياسة الخارجية بإجماع وطني.

وأوضح، بن فليس، أن هذا من شأنه أن يكتب لهذه السياسة الديمومة، والجزائر تكتسب احترام الدولة الأجنبية.

وقال رئيس حزب طلائع الحريات، إن هناك استعجال دبلوماسي، الذي يحتوي على أسباقيات .

وذكر بن فليس، أن من بين الأولويات هو بعث مشروع الاتحاد المغاربي، وحوار مباشر فيه البحث عن بؤرة التوتر والصراعات.

بالإضافة إلى الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي لابد من الذهاب إلى العمق بهذا الموضوع ومراجعة أشياء بالتوأمة والاستماع.

وكذا الاهتمام بالمصالح المشتركة، والدفاع عن مصالح الجزائر.