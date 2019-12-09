رئاسيات 2019: البدو الرحل يشرعون في التصويت بإليزي

انطلقت صبيحة اليوم الاثنين، بولاية إليزي، عملية التصويت لرئاسيات 12 ديسمبر في 11 مكتب متنقل موزعة على 22 منطقة نائية.

وبدأ التصويت في تلك المناطق التابعة لكل من بلديات برج عمر إدريس، وجانت، وإليزي وبرج الحواس في ظروف حسنة.

وشرعت صناديق الاقتراع في استقبال الأعداد الأولى للناخبين من البدو الرحل وسكان المناطق النائية البالغ عددهم 11620 ناخب وناخبة منذ الساعة الثامنةصباحا لتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي.

ويأتي ذلك بحضور أعضاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وممثلي المترشحين للإستحقاق الرئاسي.

وسخرت للعملية الانتخابية التي بدأت 72 ساعة من يوم الاقتراع وفق ما ينص عليه القانون كل الامكانات المادية والبشرية لإنجاحها.

ويشرف على عملية الاقتراع بالنسبة للبدو الرحل وسكان المناطق النائية التي ستستمر إلى غاية يوم الخميس 12 ديسمبر، الموعد الرسمي للاستحقاق الرئاسي مؤطرين إداريين وبحضور مراقبين يمثلون المترشحين للانتخابات .

وستجوب قوافل المكاتب المتنقلة التي تضم 11 مكتبا متنقلا، كافة الجهات المعنية على مستوى تراب ولاية إليزي.

كما إنطلقت عملية التصويت في قرية تيافتي ببلدية برج عمر إدريس، في إليزي.