رئاسيات 2019.. مناظرات تلفزيونية بين المترشحين

تسعى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لإقامة مناظرات تلفزيونية “غير مسبوقة” بين المترشحين للرئاسيات، بموازاة التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية.

وكشف نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط، عن مساعي حثيثة بين الهيئة وسلطة السمعي البصري لتنظيم المناظرات.

وتوقع ميلاط في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن يتم تنظيم مناظرات غير مسبوقة وأفضل من التي جرت في دول أخرى –حسب تعبيره-.

وسيضبط مجريات الحملة، ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية الذي سيتم توقيعه مع وسائل الإعلام والمترشحين، بعد الإعلان النهائي لقائمة المترشحين.

ويضمن الميثاق المساواة بين المترشحين في الظهور الإعلامي والنشاط الجواري خلال الحملة الانتخابية-على حد قول ميلاط-.