رئاسيات2019: انطلاق المراجعة الثانية للقوائم الانتخابية

تنطلق، اليوم السبت، عملية المراجعة الاستثنائية الثانية للقوائم الانتخابية، تحسبا للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر من السنة الجارية.

وقرّرت، السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، تمديد آجال مراجعة القوائم الانتخابية بتاريخ اليوم 12 أكتوبر، والتي تستمر إلى غاية 17 من الشهر الجاري.

وجاء قرار تمديد آجال المراجعة، من أجل فتح المجال لمزيد من المواطنين الراغبين في تسجيل أنفسهم بالقوائم الانتخابية.

للإشارة، انتهت المراجعة الأولى للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 22 سبتمبر، الأسبوع الماضي، بتاريخ 6 أكتوبر.