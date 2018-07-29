رئيسة فيدرالية الوكالات العقارية لـالنهار: «مليــون زيــادات فــي أسعــار كــراء الشقــق» 

كشفت رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، زهوة معمري، أن حوالي 10 إلى 15 شقة، وزعتها الحكومة على المستفيدين بصيغة البيع بالإيجار «عدل» بكل حي من الأحياء الجديدة، معروضة للكراء «مارشي نوار»، فيما تبقى العديد من مساكن «عدل» مهجورة.

وأكدت، زهوة معمري، في اتصال مع «النهار»، أمس، أن أسعار كراء الشقق ارتفع بحوالي 10 من المئة عبر الوطن، أي بمعدل 10 آلاف دينار للشقة مقارنة بالسنة الماضية، وهو رقم مشرح للارتفاع، في حال لم تتدخل الحكومة لوضع حد لهذه الأسعار الجنونية ووقف «سماسرة» من التلاعب بأسعار الكراء. وقالت المتحدثة «إن مستفيدي مساكن عدل قدموا عروضا لشققهم قصد كرائها وبطريقة غير شرعية، وذلك لعدم حيازتهم على عقود ملكية لمنازلهم»، مما يفتح المجال لـ«السمسار» لينهب من أموال الزبون من دون أن يتحمل مسؤولية ما قد ينجر مستقبلا بين صاحب الشقة والزبون، وأضافت المتحدثة، أن السماسرة هم السبب الرئيسي في الزيادات في أسعار الكراء، خصوصا وأن الوكالة العقارية ترفض كراء شقق من دون عقود ملكية، مؤكدة أن المساكن المدعمة من طرف الحكومة سواء بصيغة «عدل» أو المساكن الاجتماعية «السوسيال»، ممنوعة من الكراء، كما أكدت أن العديد من الشقق التي وزعتها الحكومة على مستفيدي برنامج «عدل»، شاغرة وأخرى مؤثثة ومجهزة ولكنها مهجورة، وهي مساكن سلمت منذ أكثر من 5 سنوات.

«كراء شقق مجهزة وبالعساس تصل إلى 9 ملايين سنتيم للشهر»

وأكدت، زهوة معمري، لـالنهار، بخصوص ارتفاع أسعار الشقق، أن أسعار الكراء تختلف من منطقة إلى أخرى، وحسب طبيعة الغرف، والتجهيزات الإضافية على الشقق، على سبيل المثال، مطبخ مجهز وحمام ثلاثي الأبعاد ومكيف هوائي بالغرف ومؤثثة، وأيضا في حال كان موقع الشقة موجودة بإقامة محروسة، عكس الشقق الموجود في بالمساكن الاجتماعية، وقالت المتحدثة إن هذا النوع المذكور من الشقق «المجهزة والمحروسة»، بلغ سعرها بحوالي 9 ملايين سنتيم للشهر، والمبلغ يسلم دفعة واحدة «كاش» وبتسبيق لـ12 شهرا.

«ستيديو بـ3 ملايين سنتيم.. شقة 4 غرف بـ6 ملايين»

وكشف رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، زهوة معمري، أن أسعار الكراء ارتفع بالمناطق الشرقية للعاصمة مقارنة بالغربية والوسطى، نظرا لوجود وسائل النقل وقرب الجامعات والمرافق العمومية، على غرار باب الزوار والدار البيضاء، باعتبار أن الطلب أكثر من العرض، حيث بلغ سعر الشقق بغرفة واحدة إلى حدود 30 ألف دينار، أما شقة بثلاث غرف فسعرها بلغ حدود 45 ألف دينار، أما شقة بأربع غرف فيتراوح سعرها ما بين 50 ألف دينار و60 ألف دينار، وهذه الأسعار هي لشقق غير مجهزة، غير أن الدفع «كاش» –حسب زهوة معمري-.أما الولايات الأخرى، على غرار وهران وسطيف وجيجل وعنابة، فإن فارق سعر كراء الشقق لا يزيد عن 10 آلاف دينار، وأضافت أن سعر كراء شقة بأربعة غرف بولاية جيجل بين 35 ألف دينار و40 ألف دينار للشهر الواحد، أما شقة بأربع غرف فسعرها يصل إلى حدود 45 ألف دينار، أما في ولاية وهران فسعر الشقة بثلاث غرف يتراوح ما بين 30 ألف دينار و 50 ألف دينار، حسب موقع الشقة، وهو الحال بالنسبة لولاية عنابة.