رئيسة منظمة ترقية التكوين المهني والأسر المنتجة: “هكذا احتقرني علي حداد!”

قالت رئيسة المنظمة الوطنية لترقية التكوين المهني والأسر المنتجة زهرة عبروس، حاولت كثيرا الدخول كعضوة في الأفسيو باسم الأسرة المنتجة

ولكن رئيس الأفسيو علي حداد احتقرني وكان ينظر إلي بنصف عين(نصف نظرة)، رغم محاولاتي العديدة بهدف تنمية نشاطات هذه المنظمة.

وأضافت زهرة عبروس التي حلت ضيفة على حصة نقاش الجزائر عبر تلفزيون “النهار”، “عشت 26 سنة متسولة لدى المسؤولين والوزارات

لتنمية منتوج الأسر ودعم نشاطاتها ولكن لم يسمعني أحد، لأنهم كانوا يحتقرون منتجاتنا التي كان لها صدى حتى خارج البلاد”.

وأكدت أنه لم تم أخذ مطالبهم بعين الإعتبار في دعم منتجاتهم كأسر منتجة، لأصبح لهم دور فاعل في الإقتصاد الوطني،

ولكن الجميع حسبها كان ينظر إليهم كمتسولين، تماما كما نظر إليهم رئيس منتدى المؤسسات علي حداد حين مطالبتهم بعضوية الأفسيو.