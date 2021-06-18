رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أول جرعة لها من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا. وقالت “لم أرغب أبدا في أن أكون من بين أوائل الأشخاص الذي يحصلون على اللقاح. العاملون في الخطوط الأمامية هم أول من يجب أن يتطعموا. ولكن يجب أن أكون نموذجا يحتذى به وهذا يوضح أن اللقاح آمن وفعال”.

وأضافت رئيسة وزراء نيوزيلندا، بعد تلقيها اللقاح “هذا صحيح عندما يقولون إن اعطاء حقنة اللقاح في الواقع خال من الألم”. وفى وقت سابق، أعلنت جاسيندا أدرن. أنه من المحتمل السماح للأشخاص الذين تلقوا أي لقاح ضد كورونا في أي دولة أخرى بدخول البلاد. حتى وإن كانت لم تنته من بعد من حملة تلقيح مواطنيها.