رئيس أركان جيش الإحتلال السابق يعارض عملية برية في غزة

عارض رئيس أركان جيش الاحتلال السابق ووزير الأمن السابق موشيه يعالون عملية برية في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام محلية، قال يعالون: “يجب وقف الوضع الحالي قبل أن ندفع المزيد من الأثمان”.

وأضاف ذات المتحدث: “إذا كان هناك أي شيء أندم عليه من عملية “الجرف الصلب”، هو أننا دخلنا غزة.. لا يوجد حل سحري “لإزالة حماس”.

ومن جهته، قال الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة في الاحتلال دان حالوتس: “كي لا ندفع أثماناً باهظة يجدر بنا التصرف بعقلانية”.