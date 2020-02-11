رئيس أمن تيبازة الأسبق يكشف في شهادته: هامل كان يضغط على الولاة لمنح الإمتيازات لأبناءه

كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح العدالة في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عن حجم الفساد الذي تورط فيه هو و أفراد عائلته خاصة بعد تعيينه على رأس مديرية الأمن الوطني سنة 2010.

وحسبما حصلت عليه”النهار اونلاين” من تفاصيل متعلقة بالتحقيقات حول هذه القضية، فإن رئيس أمن ولاية تيبازة الأسبق سليم جاي جاي الذي يوجد رهن الحبس قد كشف خلال التحقيق معه أن هامل قام باستغلال نفوذه من اجل الإستفاذة من مزايا هو وأفراد عائلته على مستوى ولاية تيبازة، من خلال الضغط على الولاة و المسؤولين بالولاية

وأكدت مصادر “النهار اونلاين” أن رئيس أمن ولاية تيبازة السابق قد قال خلال التحقيق معه أن هامل قد تحصل على محلات وشقق سكنية وعقارات ومنقولات لأبناءه بفضل استغلال نفوذه من خلال التدخل لدى والي تيبازة موسى غلاي.

من جهة أخرى قال محمد رحايمية المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري في شهاداته أن هامل كان يتصل به من أجلمنح عقارات و امتيازات لأبناءه.

كما كشفت الحتقيقات أن هامل تحصل على عقار لصالح ابنه أميار بولاية تلمسان بعدما أن اتصل بوالي الولاية و تدخل على مستوى المصالح الولائية المختلفة من اجل الحصول على عقار لصالح ابنه بولاية تلمسان