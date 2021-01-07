رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية يوقع على السجل الذهبي للمدرسة الوطنية للصحة العسكرية

وقع رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية، محمد بمب مكت، اليوم على السجل الذهبي للمدرسة الوطنية للصحة العسكرية ن ع1.

ويأتي هذا في ختام زيارته الرسمية للجزائر والتي دامت ليومين على رأس وفد عسكري هام.

وقام اليوم الخميس، رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية بزيارة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ن ع1.

وكان الفريق مرفوقا باللواء مدير الصناعات العسكرية وبحضور المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني،أين كان في استقبال الوفد الموريتاني قائد المدرسة.

كما استمع الوفد الموريتاني إلى عرض حول هذا الصرح التعليمي، ليطوف بعدها بمختلف المرافق والهياكل البيداغوجية التابعة للمدرسة.

ليتوجه بعدها نحو مركز حقن الدم للجيش، حيث قدمت له شروحات مفصلة حول مهام المركز.

وكانت له وقفة عند المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين، أين اطلع على التجهيزات والخدمات الطبية التي يوفرها المركز،

وكذا مدى التقدم والتطور التكنولوجي الذي يتمتع به في أداء مهامه سيما في مجال الخبرة.

وفي ختام زيارته إلى الجزائر وبمقام الشهيد، وقف وقفة ترحم على أرواح الشهداء الطاهرة بوضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب.