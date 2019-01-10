رئيس الإتحاد الدولي للمحامين يشيد بالنظام القضائي الجزائري

تحادث وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بالجزائر العاصمة، مع رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، ايسوف باديو الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

في إطار الملتقى الذي ستحتضنه الجزائر غدا الجمعة حول دور المحامي في التنمية الاقتصادية.

وصرح باديو للصحافة عقب هذا اللقاء يقول لقد اِستعلَمْتُ لدى لوح حول التطورات التي شهدتها الجزائر في المجال القضائي على مستوى نصوص القانون.

بهدف تحسين جودة النظام القضائي وكذا البنى التحتية والتكوين بالإضافة إلى دور المحامي في الحياة القضائية.

وأشاد ذات المسؤول بتحقيق الجزائر للمعايير الدولية في مجال تحسين جودة النظام القضائي، مشيرا إلى المجهودات والعمل الجبار الذي قام به لوح وفريقه.

وأكد باديو انه طلب من وزير العدل أن ينقل لرئيس الجمهورية شكره على قبوله رعاية هذا الملتقى حول دور المحامي في التنمية الاقتصادية الذي بادرت به منظمة محاميي الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين.