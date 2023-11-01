رئيس الاتحاد السعودي: “جاهزون لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاءً”

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، جاهزية بلاده لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاءً.

وجاءت تصريحات ياسر المسحل، بعد ساعات فقط، من إعلان “الفيفا” أن السعودية باتت المرشحة الوحيدة لاستضافة المحفل العالمي، بعد انسحاب أستراليا من السباق.

وفي تصريحات خصّ بها وكالة الأنباء الفرنسية، ونقلها موقع “أر أم سي” قال رئيس الاتحاد السعودي: “نحن جاهزون لكافة الاحتمالات، واليوم هناك تقنيات كثيرة وجديدة تساعدك في التبريد أو إضافة المكيفات في الملاعب”.

وأضاف ذات المسؤول: “هناك مدن عديدة في السعودية، تتمتع بأجواء رائعة جدا في الصيف، لكننا سنكون جاهزين لكافة الاحتمالات”.

للإشارة، فإن معظم مدن السعودية، ومنها العاصمة الرياض. تشهد حرا شديدا في الصيف، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و50 درجة مئوية، مع العلم أن الملاعب الكبيرة تتركز في محافظتي الرياض وجدة.

بينما تفتقد باقي المدن، التي تتمتع بطقس معتدل صيفا. في صورة أبها والطائف والباحة. إلى وجود ملاعب جاهزة بمواصفات ومعايير دولية، حيث تتراوح سعتها ما بين 10 و20 ألف متفرج فقط.