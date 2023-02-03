رئيس البرلمان الإفريقي يصل مخيمات اللاجئين في زيارة للجمهورية الصحراوية

وصل اليوم الجمعة إلى مطار تندوف رئيس البرلمان الإفريقي فورتيون شارومبيرا في زيارة إلى الجمهورية الصحراوية.

وتأتي الزيارة للإطلاع على واقع اللاجئين الصحراويين والوقوف على سير مؤسسات الدولة الصحراوية. كما سيجمعه لقاء اليوم في ولاية السمارة مع والي والولاية ومجلسها الجهوي. كما سيلتقي كل من وزير الخارجية الصحراوي ورئيس المجلس الوطني الصحراوي .

وسيزور الوفد جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين واللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان.

وفي ختام زيارته سيحظى هذا المساء رئيس البرلمان الإفريقي فورتيون شارومبيرا، باستقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي بمقر رئاسة الجمهورية.