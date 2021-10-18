رئيس البرلمان التركي يكرر كلام رئيس البرلمان الجزائري ويقصف فرنسا

استعان رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، بكلام رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، للتنديد والتذكير بمجازر فرنسا الاستعمارية، منها على وجه الخصوص مجزرة 17 أكتوبر 1961.

وقال رئيس البرلمان التركي إنه يندد بمجزرة 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها فرنسا ضد متظاهرين جزائريين سلميين بباريس، بمناسبة الذكرى الستين لهذه المجزرة، وقتلت فيها بدم بارد أكثر من 300 جزائري.

وكان من جملة ما كتبه رئيس البرلمان التركي على حسابه في تويتر، من خلال تغريدة، هو عندما راح يستعير كلمات بوغالي بالقول “أكرر كلمات رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري.. ستبقى هذه المجازر وصمة عار على جبين فرنسا.. الجرائم ضد الانسانية لن تسقط بتقادم الزمن”.

وتأتي خطوة رئيس البرلمان التركي، بعد أيام من اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بتزييف التاريخ وإخفاء “الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها” وإظهار فرنسا على أنها “المستعمر الوحيد” للجزائر، على حد زعمه.

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