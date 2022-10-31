رئيس البرلمان العربي يصل إلى الجزائر

وصل عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الإثنين، إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية الـ 31 التي تحتضنها الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء.

وحسبما أشارت إليه الإذاعة الوطنية، فمن المرتقب أن يلتقي رئيس البرلمان العربي، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني. بالإضافة كذلك إلى صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة أمام القادة العرب غدا الثلاثاء برسم أشغال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة.

وفي السياق، هنّأ العسومي الجزائر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 68 للثورة التحريرية المجيدة. سائلا “الله عزّ وجل” للجزائر وشعبها دوام الأمن والاستقرار. ومزيدا من التقدم والازدهار. والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم. في ظل قيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

كما أكّد رئيس البرلمان العربي أنها ذكرى غالية تجسد أسمى معاني التضحيات والوفاء من أجل الوطن وتعكس قوة وإرادة الشعب الجزائري في مواجهة التحديات.

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هذا ما قاله رئيس البرلمان العربي عن القمة العربية المقبلة بالجزائر

وكان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي قد أكد أن القمة العربية المقبلة بالجزائر تكتسي أهمية استثنائية زمانا ومكانا. وقال إن انعقادها يأتي في لحظة حاسمة، تتزايد فيها التحديات التي تواجهها الدول العربية. مما يتطلب زيادة وتيرة التعاون والتضامن العربي والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك. لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. وقال العسومي، أن “احتضان الجزائر للقمة العربية المقبلة، يجسد الجهود الحثيثة التي تبذلها. بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، لدعم قضايا الأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية”. كما أعرب عن “ثقته التامة في قدرة الجمهورية الجزائرية على إنجاح فعاليات القمة وتحقيق النتائج المرجوة منها. بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العربي في الأمن والتنمية والاستقرار”.

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