رئيس التجمع الوطني الجمهوري: المادتان 07 و08 كفيلتان بإخراج الجزائر من الأزمة

صرّح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، عبد القادر مرباح، أنّ المادتان 07 و08 من الدستور، كفيلتان بإخراج الجزائر من الأزمة.

ودعا في تصريح لـ “النهار”، اليوم السبت، إلى تشكيل ثلاثة هيئات، مهمتها ضمان انتقال ديمقراطي سلس في الجزائر.

وأضاف ” الهيئة الأولى، هي الهيئة السيادية، تكفل اختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخاب، بالمادة 07″.

الهيئة الثانية، مؤسسة كفاءات، تتكون من المثقفين ورجال البلاد الأوفياء، مهمتهم نقل مطالب الشعب، والحراك.

أما الثالثة فهي الهيئة التي تسهر على سن دستور جديد للدولة الجزائرية.

وبرأي المتحدث، ستكفل هذه الهيئات الثلاث، انتقالا ديمقراطيا سلسا، يرقى الى تطلعات الشعب، كما ستمكن الجزائر من الخروج من أزمتها.