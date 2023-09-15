رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام يستقبل الوفد البرلماني الجزائري

استقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام فونج دينه هيو، اليوم الجمعة، بالعاصمة ” هانوي” منذر بودن نائب رئيس المجلس والوفد البرلماني الجزائري المشارك في أشغال المؤتمر العالمي التاسع للشباب البرلمانيين.

وقد جرى اللقاء بحضور سفير الجزائر لدى هذا البلد، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض واقع العلاقات الثنائية المبنية على خلفية من القواسم المشتركة والتي ترجع إلى مرحلة الكفاح من أجل تحرر الشعبين ، وتم تأكيد جودتها والتطلع إلى تعميقها لتشمل مزيدا من مجالات التعاون.

وشكلت هذه المقابلة أيضا سانحة لتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لتعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية بين الجانبيين، وكذا التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف في المحافل الاقليمية والدولية.