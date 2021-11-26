رئيس الجمهورية:”هكذا تابعت مواجهة الخضر أمام بوركينافاسو”

كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنه تابع مواجهة المُنتخب الوطني أمام بوركينافاسو بقلق شديد.

كما أكد الرجل الأول في الدولة الجزائرية أنه يتمنى تأهل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي للمحفل العالمي.

وقال “تبون”:”تابعت مباراة الخضر ضد بوركينافاسو التي سمحت لهم بالتأهل للمُباراة الفاصلة بكل قلق مثل كل الجزائريين”.

كما أردف:”حتى أمام جيبوتي أتابع مباراة الخضر بكل قلق وان شاء الله سيتأهل زملاء محرز للمونديال”.